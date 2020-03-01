رياضة | سواريز ينصح برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز ينصح برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة إدارة النادي الكتالوني بأهمية التوقيع مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي الذي يعتبر هدفا مهماً لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن لاوتارو يعتبر أحد أبرز الأسماء المُتداولة إعلاميا على صعيد سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه المُستمر بفرضية الرحيل عن إنتر ميلان وسط أنباء عن إمكانية انتقاله إلى أحد قطبي كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويقدم لاوتارو بالفعل مستويات جيدة ومميزة مع إنتر ميلان، حيث تمكن من تسجيل 16 هدفا في 30 مباراة شارك فيها هذا الموسم في مختلف البطولات كما ساهم بشكلٍ عام في المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي والتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا.



وقال سواريز في تصريحات لإذاعة راك1 الإسبانية:"لاوتارو موهوب للغاية، هو لاعب يقضي عامه الثاني في إيطاليا، حيث اللعب في مستوى عالٍ".



واختتم سواريز تصريحاته قائلاً : "لكن اللاعبين لا يقومون باتخاذ القرارات، لقد رددت على مدار العامين بأنه سيكون من الجيد إحضار مهاجم شاب وبالتالي سيكون قادرا على البدء في التأقلم والتعلم حتى أرحل أنا"