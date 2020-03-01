رياضة | نجم برشلونة الجديد قد يسجل أول مشاركة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة الجديد قد يسجل أول مشاركة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم الدانماركي المنضم حديثاً لبرشلونة، مارتن برايثوايت، قد يسجل أولى مشاركاته في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، مساء اليوم الأحد 1 مارس.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من النادي الكتالوني، أن مهاجم ليجانيس السابق ظهر بشكل جيد خلال تدريبات الفريق إستعداداً للمباراة.

وكان اللاعب قد تألق بشكل كبير خلال مواجهة برشلونة الأخيرة ضد إيبار، والتي قدم خلالها تمريرتين حاسمتين. Advertisements

وأضافت الصحيفة، أن مدرب الفريق كيكي سيتين وضع اللمسات النهائية للتشكيل الذي سيخوض به المباراة، مع دخول برايثوايت في الصورة بشكل كبير.

وإنضم برايثوايت منذ أيام قليلة لبرشلونة قادماً من فريق ليجانيس الإسباني، في ظل اللوائح التي تمنح برشلونة حق التوقيع مع مهاجم جديد، بسبب الإصابات الكبيرة الموجودة في الفريق والتي ستمتد حتى نهاية الموسم الجاري.