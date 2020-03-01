شكرا لقرائتكم الزمالك كامل العدد اليوم استعدادا لمباراة الإياب ضد الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم الأحد، كامل العدد، بعدما حصل اللاعبون الأساسيون، على راحة سلبية من مران أمس، السبت، حيث فضل الجهاز الفني للفريق إراحة اللاعبين عقب الانتصار على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى.

ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس، بعد غد الثلاثاء، لخوض مواجهة العودة مع الترجى التى ستقام يوم الجمعة القادمة على ملعب رادس فيما قدم بطل تونس تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه بعدما سقط الترجى التونسى أمام الزمالك بثلاثية.

Advertisements

وقالت تقارير صحفية، إن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب وأفادت نفس التقارير بأن الحكم المغربى رضوان جيد أشهر جيد البطاقة الحمراء لـ رمضان، ظنا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجى لم يكن موجوداً فى اللقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كلا من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.