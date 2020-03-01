رضا عبد العال: مروان محسن مهاجم لا يليق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر

قال الكابتن "رضا عبد العال"، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن "مروان محسن"، مهاجم لا يليق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر. وتابع "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : مروان محسن بيلعب في النادي بتعليمات، مشيرا، إن السويسري فايلر غير مقتنع باللاعب كمهاجم سوبر. Advertisements وأضاف: الأهلي كان في احتياج لجيرالدوا أمام صن داونز، متابعا: جيرالدوا لاعب سريع وكان هناك مساحات كثيرة كان من الممكن يشكل خطورة علي صن داونز.

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