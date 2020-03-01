شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب رمضان صبحي في رحلة جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر على إصطحاب رمضان صبحى لاعب الفريق فى رحلة جنوب أفريقيا وفقاً للمناقشة التى تمت خلال الساعات الماضية بين فايلر وبين الجهاز الطبى حول إصابة اللاعب والتى تم خلالها الإتفاق على أن رمضان سيغيب عن مباراة الذهاب أمس السبت، بإستاد القاهرة، وقرر الجهاز الطبى للأهلى حقن رمضان صبحي بـ"حقنة" مُسكنة للآلام للقضاء على الالتهابات التى يعانى منها اللاعب فى منشأ العضلة الخلفية والتى جعلت الجهاز الفنى للفريق يستبعده من مباراة صن دأونز الجنوب أفريقى أمس بإستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يتم "حقن" رمضان صبحى خلال الساعات المقبلة حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

وقال مصدر فى الأهلى أن إصابة رمضان صبحى عبارة عن تمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضى فى أحد تدريبات ألفريق وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافى من الإصابة، لكنه مازال غير قادرا على المشاركة فى المباريات قبل أن يتم اللجوء للحقن بهدف تجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز.

فيما أوضح مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي سبب استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مواجهة صن داونز أمس السبت وقال المصدر لليوم السابع :"سبب استبعاد كهربا ليس فنيا فقط ولكن صدر ضده قرار إيقاف من إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد أحداث مباراة السوبر ومشاركة اللاعب الواضحة في اشتعال الأحداث بين اللاعبين، وأضاف المصدر أن سيد عبد الحفيظ أبلغ اللاعب باستبعاده من المواجهة في الوقت الذي لم يتحدد موعد رفع الإيقاف عنه خاصة وأن لجنه الانضباط قررت ايقاف كهربا محليا حتي نهاية الموسم.

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