شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يواجه السنغال في نصف نهائي كأس العرب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم منتخب مصر للشباب مواليد 2001 نظيره السنغالى في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية، وذلك بعد فوز مصر على العراق 1 / 0، على أن تقام المباراة يوم الأحد في الخامسة و النصف مساء الأحد ، حيث فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2001 على نظيره العراقى 1 / 0 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية ، بهدف أحرزه محمود عبد المحسن في الدقيقة 77 من أحداث المباراة ، بينما فاز منتخب السنغال على البحرين 5 / 0.

كان منتخب مصر للشباب مواليد تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.

وتنظم الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية رحلات أسرية لتشجيع ومساندة منتخب مصر للشباب فى مبارياته ببطولة كأس العرب.

وقال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، إن الجالية وجهت دعوات لمساندة منتخب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما آتى بثماره فى المباريات، إذ تواجد قرابة ثلاثة آلاف مشجع لمساندة المنتخب، بينهم مدرج خاص بالعائلات.

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