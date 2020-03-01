بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في نهائي كأس الرابطة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “لي ماسون”.

يحتضن ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن، المباراة النهائية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على “ريال مدريد” بنتيجة (2-1)، في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيسعى السيتيزينس في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل إحراز اللقب السابع في تاريخه، والثالث على التوالي، من أجل الإقتراب اكثر من “ليفربول“، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب حيث حققها 8 مرات.

وتأهل فريق مانشستر سيتي، للمباراة النهائية، رغم خسارت مباراة إياب نصف النهائي امام غريمه التقليدي “مانشستر يونايتد” بنتيجة (1-0)، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1).

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على الجانب الآخر يتطلع فريق أستون فيلا إلى تحقيق اللقب السادس في تاريخه، على حساب مانشستر سيتي، لمعادلة رقم الأخير في عدد الفوز باللقب.

يذكر ان اخر لقب حققه الفيلانز في هذه البطولة كان في عام 1995، اي منذ اكثر من 25 عامًا، وتأهل الفريق إلى نهائي النسخة الحالية، بعد فوزه على فريق “ليستر سيتى” فى الدور قبل النهائى بمجموع المبارتين (3-2).

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مانشستر سيتي – أستون فيلا

???? ملعب ويمبلي (لندن – إنجلترا)

???? كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (النهائي)

⌚ لم تبدأ بعد.. (الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش)