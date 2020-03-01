رياضة | بعد خسارة ليفربول ضد واتفورد.. ليفربول يفشل في تحقيق الدوري الذهبي

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي مساء أمس السبت لهزيمته الأولى هذا الموسم، عندما خسر ضد نادي واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء،الذي أقيم بملعب فيكاردج رود، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب فريق واتفورد في إيقاف سلسلة اللا هزيمة للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي امتدت لـ44 مباراة. Advertisements وكان آخر هزيمة تعرض لها ليفربول في الدوري الإنجليزي، عندما خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في الدور الثاني للموسم الماضي 2018/2019.

كما تبخر حلم ليفربول في التتويج بدرع البريمييرليج الذهبي،والذي يتوج به الفريق الذي يفوز باللقب دون هزيمة.

وتعد الهزيمة أمام واتفورد، هي الأثقل لفريق متصدر أمام فريق يتواجد في ثلاثي الهبوط منذ عام 1985، حين تغلب ليستر سيتي على مانشستر يونايتد المتصدر بنتيجة 3-0.

واستطاع نجم واتفورد ومنتخب السنغال إسماعيل سار تسجيل هدفين وصناعة الثالث، ليساهم سار في ثلاث أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخه في الخمس دوريات الكبرى.

كما أصبح أول لاعب يساهم في ثلاث أهداف في شباك ليفربول، منذ هاري كين نحم توتنهام عام 2017.