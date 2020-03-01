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رياضة | ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1- الهلال برصيد 47 نقطة

2- النصر برصيد 42 نقطة

3- الأهلي برصيد 34 نقطة

4- الوحدة برصيد 33 نقطة

5- الفيصلي برصيد 31 نقطة

6- الرائد برصيد 31 نقطة

7- التعاون برصيد 29 نقطة

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8- الشباب برصيد 28 نقطة

9- الفيحاء برصيد 27 نقطة

10- الاتفاق برصيد 26 نقطة

11- أبها برصيد 24 نقطة

12- الاتحاد برصيد 22 نقطة

13- الحزم برصيد 22 نقطة

14- الفتح برصيد 18 نقطة

15- ضمك برصيد 17 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة

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