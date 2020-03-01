رياضة | ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-
1- الهلال برصيد 47 نقطة
2- النصر برصيد 42 نقطة
3- الأهلي برصيد 34 نقطة
4- الوحدة برصيد 33 نقطة
5- الفيصلي برصيد 31 نقطة
6- الرائد برصيد 31 نقطة
7- التعاون برصيد 29 نقطة
8- الشباب برصيد 28 نقطة
9- الفيحاء برصيد 27 نقطة
10- الاتفاق برصيد 26 نقطة
11- أبها برصيد 24 نقطة
12- الاتحاد برصيد 22 نقطة
13- الحزم برصيد 22 نقطة
14- الفتح برصيد 18 نقطة
15- ضمك برصيد 17 نقطة
16- العدالة برصيد 14 نقطة