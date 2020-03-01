جدول مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 1-3-2020، العديد من المباريات، والبداية مع المواجهة الأبرز “كلاسيكو الأرض” بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش على ملعب “سانتياجو بيرنابيو“.

وفي الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش يستقبل ملعب “ويمبلي“، نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين فريقي “مانشستر سيتي” و”أستون فيلا“.

سنبقى في إنجلترا ولكن سنتحول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون على ملعب الأخير، في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت تبدأ مباراة توتنهام امام ولفرهامبتون على ملعب الأول.

نذهب إلى إيطاليا، حيث تُلعب مبارتين فقط من ضمن 6 مباريات، فقد أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، رسميًا، تأجيل 4 مباريات من ضمنها، مباراة يوفنتوس والإنتر، في قمة الجولة 26 من مباريات الدوري الإيطالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، في شمال إيطاليا.

ننتقل إلى المنطقة العربية، مع مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، والبداية مع مباراة تونس والمغرب التي تبدأ في الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، والمواجهة الثانية بين منتخبي مصر والسينغال وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

وتنطلق اليوم مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتبدأ أولى المباريات بمواجهة زاناكو الزامبي وبيراميدز المصري في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الأول، ويستقبل المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي في مباراة نارية على ملعب “الجيش بالسويس”، وتبدأ المباراة الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، وباقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 والقنوات الناقلة

كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة – نصف النهائي

تونس – المغرب الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 3.

مصر – السينغال الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. قناة السعودية الرياضية 3.

الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

إشبيلية – أوساسونا الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

أتلتيك بيلباو – فياريال الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

إسبانيول – أتلتيكو مدريد الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ريال مايوركا – خيتافي. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

ريال مدريد – برشلونة. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 3.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة – النهائي

أستون فيلا – مانشستر سيتي. الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

إيفرتون – مانشستر يونايتد. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 2.

توتنهام هوتسبير – وولفرهامبتون. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 1.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة – دور ربع النهائي

زاناكو (زامبيا) – بيراميدز (مصر). الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

إنييمبا (نيجيريا) – حوريا (غينيا). الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 8.

النصر (ليبيا) – حسنية أكادير (المغرب). الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

المصري البورسعيدي (مصر) – نهضة بركان (المغرب). الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 7.

الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

Advertisements

ليتشي – أتلانتا. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

كالياري – روما. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 4.

الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

يونيون برلين – فولفسبورج. الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

لايبزيج – باير ليفركوزن. الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 5.

الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

نانت – ليل. الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

بوردو – نيس. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

ليون – سانت إيتيان. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورت 6.

الدوري الهولندي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

آر كي سي فالفيك – أوتريخت. الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش. قناة Fox Sports 1 NL.

بي إس في آيندهوفن – فينورد روتردام. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

سبارتا روتردام – إمّين. الساعة 15:45 بتوقيت جرينتش. قناة Fox Sports 2 NL.

أياكس أمستردام – إي زد آلكمار. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

الدوري البلجيكي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

كي آر سي جينك – كلوب بروج. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1+ HD Deutschland.

روايال شارلوروا – ستاندر دو لياج. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1+ HD Deutschland.

سيركل بروج – جينت. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري التركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

جالطة سراي – غينتشلاربيرليغي. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

ديسبورتيفو أفيس – باكوس دي فيريرا. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

ماريتيمو – سبورتينغ براغا. الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

فيتوريا غيماريش – تونديلا. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري الدانماركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

كوبنهاجن – اولبورج. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري اليوناني والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

أوليمبياكوس – بانياتوليكوس. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

باناثينايكوس – فولوس. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري الإسباني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة – الجولة الـ30

ميرانديس – جيرونا. الساعة 11:00am بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس المفتوحة.

ديبورتيفو لاكورونا – لوجو. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري التشيكي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

سلوفاكو – سلافيا براغ. الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

الدوري الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

نهضة الزمامرة – المغرب التطواني. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة Tamazight Tv.

رجاء بني ملال – أولمبيك آسفي. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. الرياضية مباشر HD.

الدوري الدوري السوداني الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ22