زين الدين زيدان يستعطف جماهير ريال مدريد قبل الكلاسيكو

دعا “زين الدين زيدان” المدير الفني لفريق “ريال مدريد“، جماهير النادي الملكي إلى مؤازرة الفريق في مباراة “الكلاسيكو“، التي تقام على ملعب “سانتياجو بيرنابيو“، مساء الأحد.

خصوصًا وان الفريق يمر بسلسلة من النتائج الصعبة، حيث لم يفز اللوس بلانكوس في اي من مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث خسر في مباراتيه الأخيرتين أمام “ليفانتي ومانشستر سيتي“، وتعادل مع “سيلتا فيجو”.

وقال “زيدان” في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: “إنها لحظة حساسة لأننا لم نفز في ملعبنا لثلاث مباريات على التوالي، في إشارة إلى خسارة السيتيزينس في دوري أبطال أوروبا، وتعادله مع سيلتا فيجو في الليجا ومغادرته كأس ملعب إسبانيا علي يد فريق ريال سوسيداد“.

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وأضاف “أعلم أن كرة القدم يمكن ان يحدث فيها الكثير من الأشياء، ولكن نحن بحاجة إلى دعم حقيقي وإيجابي، نحن لا نستمع إلى ما يقال، فقط نريد من مشجعينا ان يكونوا معنا من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، وسنقدم كل شئ”.

وواصل “لكل شخص حرية الإنتقاد وهو ما تقومون به، إنه عملكم. نخسر مباراتين وستنتقدونني، لقد قلت ذلك سابقًا. ليس ذلك بالأمر الجديد. كل ما علي القيام به هو مواصلة العمل. أثق بجميع اللاعبين، وسنبذل ما بوسعنا للخروج من هذه الفترة السيئة للمضي قدمًا”.

ورد “زيدان” على الانتقادات التي وجهت له بخصوص عدم إشراك توني كروس في مباراة “مانشستر سيتي” قائلاً : ” عندما تكون النتيجة سلبية، تبدأون بالبحث عن شئ ما، لم نخسر لأن كروس لم يلعب، هناك لاعبون آخرون لعبوا المباراة، لقد كان قرارًا اتخذناه وانتهى، توني بخير وليس هناك شئ آخر”.