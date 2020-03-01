فالنسيا يعود إلى سكة الانتصارات في الليجا

عاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه ريال بيتيس 2-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.



وانتظر فالنسيا الشوط الثاني لهز شباك ضيوفه عن طريق الفرنسي كيفن غاميرو (60) وقائده دانيال باريخو (89)، وقلّص لورين مورون الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وهو الفوز الأول لفالنسيا بعد خمس مباريات دون انتصار في مختلف المسابقات، والأول في الدوري بعد خسارتين وتعادل، فعزز موقعه في المركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما مني ريال بيتيس بخسارة جديدة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفي مباراة سابقة أمس السبت، انتصر إيبار على ضيفه ليفانتي 3-صفر، ودوّن كل من البرازيلي شارليز دياز (27 و48) والتشيلي فابيان أوريلانا (84) ثلاثية إيبار.



وفشل ليغانيس في الخروج بنتيجة أفضل من التعادل 1-1 مع ألافيس ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر.



كما انتهت مباراة غرناطة وسلتا فيغو بالتعادل السلبي بلا أهداف.

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