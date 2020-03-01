رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة المصري ضد نهضة بركان في الكونفدرالية الأفريقية.







يستضيف ستاد الجيش بالسويس مساء اليوم الأحد 1 مارس، مواجعة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين فريق النادي المصري البورسعيدي وضيفه نهضة بركان بطل المغرب.

ويسعى النادي المصري بقيادة مدربه الجديد طارق العشري، تحقيق نتيجة جبدة في الذهاب، قبل مواجهة العودة في المغرب بعد أسبوع.

بينما يأمل الضيف المغربي في خطف نتيجة إيجابية، يستطيع من خلالها الفوز في لقاء العودة والتأهل لنصف النهائي.

وصل النادي المصري لهذا الدور، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خاف نادي بيراميدز، وأمام فريقي إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

بينما تصدر نهضة بركان المجموعة الثانية على حساب زاناكو الزامبي وموتيما بيمبي الكونغولي وإيساي البنيني.

موعد مباراة المصري ونهضة بركان Advertisements تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السابعة بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD7.

التشكيل المتوقع لمباراة المصري ونهضة بركان من المتوقع أن يبدأ طارق العشري مدرب المصري المباراة بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: أحمد بوسكا. خط الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - سعيد أوسيمبوري - عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط: فريد شوقي - حسن علي - أحمد ياسر. خط الهجوم: مفتاح طقطق - محمود وادي - إسلام عطية.