رياضة | حقيقة عودة عمرو وردة للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة عودة عمرو وردة للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطنى عن إمكانية ضم رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المعسكر القادم فى مارس المقبل إستعداداً لمواجهة توجو يومي 26 و29 ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستؤثر على تواجده في معسكر منتخب مصر القادم.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طبعا استمرار إصابته سيؤثر على انضمامه لمعسكر منتخب مصر". Advertisements

وأوضح: "قمنا بالتواصل مع مسئولي الأهلي ولم نجد إجابة واضحة أو تشخيص لاستمرار إصابته، اتمنى له السلامة فهو لاعب مهم".

واكد مدير الكرة بمنتخب مصر، أن انضمام عمرو وردة، نجم منتخب مصر المحترف في لاريسا اليوناني، الى معسكر منتخب مصر المقبل، وارد.

وتابع بركات في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن اغلقنا الصفحات القديمة لا ننظر إلى اي حسابات وفتحنا صفحات جديدة أمام الجميع".