رياضة | توتنهام ضد وولفرهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

موعد مباراة توتنهام أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة توتنهام أمام وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.