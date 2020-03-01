رياضة | التشكيل المتوقع لـ المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية.. أحمد جمعة يقود الهجوم

يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد ضيفا من العيار الثقيل يتمثل في فريق نهضة بركان المغربي حيث تقام المواجهة على ملعب «ستاد الإسكندرية» ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان المغربي ومن المقرر أن تُقام مباراة المصري البورسعيدي صاحب الأرض والضيافة أمام ضيفه نهضة بركان المغربي على ملعب «ستاد الإسكندرية» في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد الموافق 29-2-2020، وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التشكيل المتوقع لـ المصري البورسعيدي ضد نهضة بركان Advertisements ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المخضرم طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل النسور الخضر الذي يستعد لمواجهة ضيفه نهضة بركان المغربي ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:-

حراسة المرمى- أحمد مسعود خط الدفاع- محمد كوفي – سيد عبد العال – اسلام صلاح – فريد شوقي خط الوسط- مصطفى علي – إيزي إيميكا – عمرو موسى – اسلام عيسى خط الهجوم- توريك جبرين – أحمد جمعة.

قائمة فريق المصري البورسعيدي وكان المدرب طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي قد أعلن عن قائمة فريقه الذي ستواجه نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد حيث شملت القائمة 22 لاعب وهم الآتي أسمائهم:-