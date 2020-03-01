رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا اليوم الأحد 1/3/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا اليوم الأحد 1/3/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم الأحد 1 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. Advertisements

وكان فريق أستون فيلا قد خسر في مباراته الماضية بالدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق ساوثهامبتون، بينما فاز فريق مانشستر سيتي على ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا رائعا على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.