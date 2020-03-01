شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات في الجولة 26 بدوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها الأهلي و وادي دجلة، ولقاء الزمالك مع طلائع الجيش.

وجاءت باقي مباريات الجولة كالتالي:

الجونة x المقاولون العرب

الإنتاج الحربي x مصر المقاصة

طنطا x الإسماعيلي

إف سي مصرx أسوان

الأهلي x وادي دجلة

سموحة x إنبي

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الزمالك x طلائع الجيش

الاتحاد السكندري x بيراميدز

المصري x حرس الحدود

يذكر أن فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 99 خسر أمام فريق المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الجمهورية للشباب.

بهذه النتيجة توقف رصيد شباب الأهلي عند 59 نقطة في الصدارة وبفارق ست نقاط عن فريق إنبي صاحب المركز الثاني.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

ويقود المقاولون جهاز فني مكون من: عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى واحمد كمونة مدرب وابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى واحمد حسام اصابات ملاعب.

بينما يقود فريق الزمالك مواليد 99 جهاز فني مكون من: عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم وأسامة حسن وناصر عبداللطيف لحراسة المرمى، وسعيد الطيار إداري للفريق.