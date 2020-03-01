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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات كلوب بعد الخسارة امام واتفورد والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
اكد المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب أن الريدز لم يكن في حالة جيدة أمام واتفورد، وذلك بعد الخسارة امامه بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وخلال تصريحات له مع شبكة بي بي سي العالمية، قال كلوب: "لقد فعلوا بالضبط ما أرادوا فعله، ونحن لم نفعل، هكذا تعمل كرة القدم".
وأضاف: "كان الشوط الأول صعبًا، كان هناك الكثير من الكرات الثانية، التي كانت تجري هنا وهناك، كانت الكرة لدينا كثيرًا، لكننا لم نأت في المواقف المناسبة للعبور، والأماكن المناسبة للتسجيل، في مقابل مباراة جيدة منظمة حقًا من الخصم".
واختتم: "عليك أن تقبل ذلك، إنه ليس بالأمر السهل، لكنه دليل على أننا لم نكن في حالة جيدة بما فيه الكفاية الليلة، إنها دائمًا صعبة للغاية، علينا أن نقبل، في المباراة عليك القتال، لقد كنا متأخرين في النتيجة 3-0 لكننا كنا نحاول، لم تكن هناك مواقف سخيفة حيث تعرض شخص ما للإحباط وحاول ركل شخص آخر".
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