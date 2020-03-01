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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الأمير محمد بن سلمان: الاتحاد يحقق فوزا كبيرا على الشباب والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حقق الاتحاد فوزا كبيرا على فريق الشباب بنتيجة 5-1.
افتتح التسجيل فريق الشباب عن طريق اللاعب ماخيتي ديوب في الدقيقة العاشرة، وسجل هدف التعادل بعد 6 دقائق اللاعب ويلفريد بوني. ثم جاء الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب حمدان الشمراني لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2-1.
وفي الشوط الثاني، أضاف الشمراني الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 72، وسجل زميله روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 77 و80.
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