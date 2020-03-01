كأس الأمير محمد بن سلمان: الاتحاد يحقق فوزا كبيرا على الشباب

السبت 29 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 20 من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​، حقق ​الاتحاد​ فوزا كبيرا على فريق ​الشباب​ بنتيجة 5-1.



افتتح التسجيل فريق الشباب عن طريق اللاعب ماخيتي ديوب في الدقيقة العاشرة، وسجل هدف التعادل بعد 6 دقائق اللاعب ويلفريد بوني. ثم جاء الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب حمدان الشمراني لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف الشمراني الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 72، وسجل زميله روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 77 و80.