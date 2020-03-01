ليفربول يفشل في التتويج بدوري “اللاهزيمة” ويسقط لأول مرة أمام واتفورد

السبت 29 فبراير 2020

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، الخسارة الأولى له هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام واتفورد بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من البريميرليج.



سقوط مفاجىء لليفربول لأول مرة هذا الموسم

سقط فريق ليفربول الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم، بعد الهزيمة امام واتفورد بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة 28 من البريميرليج.

أحرز ثلاثية واتفورد إسماعيل سار “هدفين” في الدقيقة 54 و60 وتروي دينيي في الدقيقة 72.

ليفربول يفشل في كسر رقم السيتي ومعادلة أسطورة أرسنال

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وفشل ليفربول في كسر رقم مانشستر سيتي الذي حققه عام 2017 بالفوز في 19 مباراة متتالية واكتفى بـ18 مباراة متتالية فقط.

كما فشل في معادلة أسطورة أرسنال الذي حقق لقب الدوري موسم 2003-2004 بدون هزيمة بالفوز في 26 مباراة والتعادل في 12 مباراة.

محمد صلاح وأداء باهت

شارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في المباراة كاملة لكنه قدم أداءا باهتا طوال أحداث اللقاء.

موقف ليفربول بعد الخسارة

توقف رصيد ليفربول عند 79 نقطة في الصدارة من الفوز في 26 مباراة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى، وارتفع رصيد واتفورد عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.