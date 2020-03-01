شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعزّز صدارته برباعية نظيفة أمام ديجون والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 ضمن منافسات الجولة 27 من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم، فاز ​باريس سان جيرمان​ على ديجون برباعية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب بارك دي برينس.

Advertisements افتتح التسجيل اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليستمر الشوط الأول بهدف وحيد. وفي الشوط الثاني، تمكن فريق المدرب توماس توخيل من إضافة ثلاثة أهداف، سجلهم كل من كيليان مبابي في الدقيقة 74، ماورو إيكاردي في الدقيقة 77، وأضاف مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 91. وبهذا الفوز عزّز باريس سان جيرمان صدارته بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني مارسيليا.

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