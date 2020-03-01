شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية المعلول تمنح الأهلي الفوز على صن داونز والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة ​دوري أبطال أفريقيا​، فاز فريق ​الأهلي​ المصري على ماميلودي صن داونز الإفريقي الجنوبي بثنائية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي.

استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وسجل الهدفين اللاعب علي المعلول خلال الشوط الثاني، الهدف الأول في الدقيقة 56، والثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 68. ويلتقي ضمن دور ربع النهائي الوداد الرياضي المغربي مع النجم الساحلي التونسي.

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