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شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يكشف عن عرضه لضم مدافع ايفرتون والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
كشفت تقارير صحف انكليزية، أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع مدافع جديد خلال سوق الانتقالات الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعاني السيتي دفاعيًا هذا الموسم بعد رحيل فينسنت كومباني، وفي ظل الإصابات التي يعاني منها لاعبو الخط الخلفي،ابرزهم إيمريك لابورت وجون ستونز.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيتي يريد التعاقد مع الإنكليزي ماسون هولغات مدافع إيفرتون.
وأوضحت الصحيفة، أنّ مسؤولي السيتي أبدوا استعدادهم لتقديم مبلغ 30 مليون استرليني لضم صاحب الـ"23" عامًا.
هولغات شارك في 25 مباراة هذا الموسم، وسجّل هدفًا وحيدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه.
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