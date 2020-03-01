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الاتفاق يتخطى ابها برباعية مقابل هدف وحيد في الدوري

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السبت 29 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس ، فاز الاتفاق على أبها بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

تمكن الاتفاق من تسجيل أهدافه الأربعة خلال الشوط الأول، عن طريق كل من وليد أزارو الذي سجل هدفين في الدقيقة 2 و5، وأضاف الهدف الثالث اللاعب سعد علي السلولي في الدقيقة 19، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 44، سجله اللاعب محمد مرزوق الكويكبي عن طريق ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن أبها من تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 51 أحرزه اللاعب سعد بقير.

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