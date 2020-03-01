البايرن يكتسح هوفنهايم بسداسية واساءة كبيرة لجماهير البافارية وفوز دورتموند وغلاباخ‎

السبت 29 فبراير 2020

ضمن فعاليات ​الجولة 24​ من منافسات ​الدوري الالماني​ "البوندسليغا"، حقق نادي ​بايرن ميونيخ​ فوزاً كبيراً على ​هوفنهايم​وبواقع 6-0 في مباراة غريبة حيث أوقف حكم اللقاء دينغرت المباراة التي جمعت بين ناديا بايرن ميونيخ وهوفنهايم بعد شغب واحتجاجات قامت به جماهير الفريق البافاري حيث رفعت الجماهير البافارية لافتة تسيء الى رئيس نادي هوفنهايم وكانت النتيجة تشير الى تقدم البايرن وبواقع 6-0 وهذا الايقاف للمباراة سيكون له تداعيات كبيرة على الفريق البافاري.



وبدأ الشوط الاول بطريقة نارية وقوية من قبل لاعبي البايرن حيث نجح سيرج غنابري من خطف هدف سريع في الدقيقة 2 عبر سيرج غنابري بعد عرضية جميلة من توماس مولر وبعدها اضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني للبافاري في الدقيقة 7 بعد تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء لينجح ابناء المدرب هانسي فليك في تقديم دقائق اولى نارية وسط ضياع لاعبي هوفنهايم، وبعدها تمكن الهولندي جوشوا زيركزيه من خطف هدف ثالث للبايرن في الدقيقة 15 بعد عرضية جميلة من من سيرج غنابري وحاول لاعبو هوفنهايم تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق ولكن تفوق لاعبي البافاري صعّب من مهمة اصحاب الارض بشكل كبير وبعدها اهدر مهاجم بايرن الشاب جوشوا زيركزيه فرصتين بارزتين امام المرمى بعد ان تصدى له الحارس فرانك باومان ببراعة كبيرة، وفي الدقيقة 34 خطف فيليب كوتينيو هدف رابع للبايرن بعد تسديدة رائعة شكنت شباك الحارس باومان وبعدها اهدر مدافع البايرن الفونسو دايفيز انفرادية بعد تصدي مميز لحارس هوفنهايم لينتهي هذا الشوط بتفوق واضح للبايرن وبواقع 4-0.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فيليب كوتينيو من خطف هدف خامس للبافاري في الدقيقة 47 بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر وبعدها بدأ المدرب فليك في اجراء التبديلات في صفوف فريقه حيث ادخل كل من كورنتينو توليسو وليون غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز مكان بواتينغ ومولر ودايفيز، وفي الدقيقة 62 تمكن ليون غوريتسكا من خطف هدف سادس للبافاري بعد تمريرة حاسمة من توليسو وبعدها تحصّل غوريتسكا على فرصة ذهبية لخطف هدف جديد للبافاري ولكن تسديدته القوية مرت فوق العارضة بقليل وواصل غوريتسما اهدار الفرص السهلة امام المرمى بعد تسديدة قوية انقذها الحارس باومان ببراعة كبيرة ، ولم ينجح لاعبو هوفنهايم من القيام بأي ردة فعل تذكر في ظل تفوق لاعبي البافاري، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة أوقف حكم اللقاء المباراة عند الدقيقة 75 بعد اعمال شغب من جماهير البايرن ليدخل المدرب فليك والطاقم الفني واللاعبين ورؤساء النادي ارضية الملعب ولكن دون جدوى حيث صبّت جماهير البايرن جام غضبها على لاعبي الفريق رغم اكتساحهم للخصم وبواقع 6-0 وبعدها هدأت الجمايهر ليواصل حكم اللقاء المباراة وسط اجواء ايجابية بين لاعبي الفريقين حيث مرروا الكرات لبعضهم البعض لتنتهي بعضها المباراة بفوز البافاري وبواقع 6-0.