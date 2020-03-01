كالتشيو: لاتسيو يخطف الصدارة من اليوفنتوس بفوزه بثنائية امام بولونيا

السبت 29 فبراير 2020

ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات الدوري الايطالي "الكالتشيو"، تمكن نادي ​لاتسيو​ من خطف صدارة الدوري مؤقتاً من اليوفنتوس بعد ان حقق فوزاً مهماً امام بولونيا وبواقع 2-0 ليتصدر النسور الدوري ورغم الخسارة الا ان بولونيا قدم شوط ثاني رائع والغى له حكم اللقاء هدفين بعد مراجعة تقنية الفيديو.



وفي الشوط الاول قدم لاعبو لاتسيو اداء رائع هجومياً حيث نجحوا في تهديد مرمى بولونيا منذ الدقائق الاولى ولاحت لابناء المدرب سيموني انزاغي العديد من الفرص الخطرة بدأها خواكين كوريا بتسديدة خطرة مرت بمحاذاة القائم وبعدها اهدر مهاجم لاتسيو لويس البرتو فرصة خطرة بعد تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم، وفي الدقيقة 18 تمكن لويس البرتو من خطف هدف التقدم للنسور بعد تمريرة حاسمة من تشيرو ايموبيلي وبعدها نجح خواكين كوريا من اضافة هدف ثاني للنسور في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من لويس البرتو، وبعدها هدأ لاعبو لاتسيو من وتيرة ضغطهم بشكل كبير حيث نجح ابناء المدرب انزاغي من ادارة المباراة بحنكة كبيرة ولم ينجح لاعبو بولونيا من القيام بأي ردة فعل تذكر في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للاعبي لاتسيو لينتهي هذا الشوط بتقدم البيانكوسيليستي وبواقع 2-0.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي بولونيا حيث نجحوا في تغيير الصورة التي ظهر بها لاعبو الفريق في الشوط الاول وتمكن لاعب بولونيا ستيفانو دانسويل من خطف هدف لبولونيا ولكن سرعان ما الغاه حكم اللقاء بعد مراجعة تقنية الفيديو بعد وجود لمسة يد، وواصل لاعبو بولونيا ضغطهم الكبير على مرمى النسور وبدوره اهدر هداف الدوري الايطاي تشيرو ايموبيلي انفرادية خطرة بمواجهة الحارس لوكاس سكوروبسكي ليهدر هدف محقق لفريقه وفي الدقيقة 68 الغى حكم اللقاء هدف جديد لبولونيا سجله تاكاهيرو تومياسو بعد مراجعة تقنية الفيديو ووجود حالة تسلل ليفشل لاعبو بولونيا في تقليص الفارق مرة اخرىوبعدها حاول المدرب سيموني انزاغي اجراء بعض التبديلات في صفوف فريقه لتحسين الاداء اكثر في ظل تفوق لاعبي بولونيا في مجريات هذا الشوط، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة لم ينجح لاعبو بولونيا من استغلال الفرص التي سنحت لهم ليفشلوا في تقليص الفارق وبدوره هدأ لاعبو النسور مجريات اللقاء ليقودوا اللقاء الى بر الامان وبفوز مهم وبواقع 2-0.