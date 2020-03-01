شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على صن داونز؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، النادي الأهلي بفوزه على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على الفوز. وعقبال الإياب إن شاء الله». ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين، أحرزهما التونسي على معلول.

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