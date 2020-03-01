اخبار الرياضه

حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراته مع الزمالك

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراته مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، بشأن تعدي مجموعة من جماهير نادي الترجي التونسي على حكم مباراة فريقهم مع الزمالك، خلال جولة سياحية بالقاهرة، اعتراضا على القرارات التحكيمية خلال المباراة.

وأوضح المصدر أنه تبين مغادرة حكم المباراة البلاد الساعة السابعة مساء السبت، متجهاً إلى دولة المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراته مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا