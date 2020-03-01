شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراته مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول عدم صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، بشأن تعدي مجموعة من جماهير نادي الترجي التونسي على حكم مباراة فريقهم مع الزمالك، خلال جولة سياحية بالقاهرة، اعتراضا على القرارات التحكيمية خلال المباراة.

وأوضح المصدر أنه تبين مغادرة حكم المباراة البلاد الساعة السابعة مساء السبت، متجهاً إلى دولة المغرب.