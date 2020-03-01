شكرا لقرائتكم ربع نهائى دورى الأبطال يشهد تفوق الوصفاء الأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت مباريات ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، تفوق كاسح لأصحاب الوصافة خلال مرحلة المجموعات، من خلال تحقيق الأندية الأربعة الفوز، على أصحاب الصدارة.
نجح الزمالك، وصيف المجموعة الأولى، في الفوز على الترجى التونسي، متصدر المجموعة الرابعة، 3 – 1، كما قهر الأهلى، وصيف المجموعة الثانية، نظيره فريق صن داونز، الجنوب أفريقى متصدر المجموعة الثالثة، بثنائية نظيفة.
كما نجح الثنائي المغربى الرجاء والوداد، أصحاب الوصافة في المجموعتين الرابعة والثالثة، في التغلب على مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة الأولى والنجم الساحلى التونسي، متصدر المجموعة الثانية، بنفس النتيجة، 2 – 0.
حفلت مواجهات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، تسجيل 10 أهداف، خلال 4 مباريات، بمعدل تهديفى وصل إلى 2.5 هدف في المباراة الواحدة.
كانت مباراة الزمالك وضيفه فريق الترجى التونسي، صاحبة الأكثر تهديفا في مباريات ذهاب ربع النهائي، برصيد 4 أهداف، بعد أن حسمها المارد الأبيض، بنتيجة 3 – 1.
جدير بالذكر أن مباريات إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، سوف تقام يومى 6 و 7 من شهر مارس الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر ربع نهائى دورى الأبطال يشهد تفوق الوصفاء الأربعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.