شكرا لقرائتكم ربع نهائى دورى الأبطال يشهد تفوق الوصفاء الأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، تفوق كاسح لأصحاب الوصافة خلال مرحلة المجموعات، من خلال تحقيق الأندية الأربعة الفوز، على أصحاب الصدارة.

نجح الزمالك، وصيف المجموعة الأولى، في الفوز على الترجى التونسي، متصدر المجموعة الرابعة، 3 – 1، كما قهر الأهلى، وصيف المجموعة الثانية، نظيره فريق صن داونز، الجنوب أفريقى متصدر المجموعة الثالثة، بثنائية نظيفة.

كما نجح الثنائي المغربى الرجاء والوداد، أصحاب الوصافة في المجموعتين الرابعة والثالثة، في التغلب على مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة الأولى والنجم الساحلى التونسي، متصدر المجموعة الثانية، بنفس النتيجة، 2 – 0.

Advertisements

حفلت مواجهات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، تسجيل 10 أهداف، خلال 4 مباريات، بمعدل تهديفى وصل إلى 2.5 هدف في المباراة الواحدة.

كانت مباراة الزمالك وضيفه فريق الترجى التونسي، صاحبة الأكثر تهديفا في مباريات ذهاب ربع النهائي، برصيد 4 أهداف، بعد أن حسمها المارد الأبيض، بنتيجة 3 – 1.

جدير بالذكر أن مباريات إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، سوف تقام يومى 6 و 7 من شهر مارس الجارى.