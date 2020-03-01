شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محاور دورة الحكام المستجدين بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي محاور دورة الحكام المستجدين التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم حتى 21 مارس/‏آذار الحالي بمشاركة 42 دارساً. حضر افتتاح الدورة علي الطريفي مدير إدارة الحكام وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين وفريد علي الحكم الدولي السابق. ويحاضر بالورشة مجموعة من المحاضرين المحليين المعتمدين وهم صالح المرزوقي وسلطان ساحوه وعبد الواحد خاطر ومحمد عبد الكريم إلى جانب المشرفين على الجوانب الفنية وهم وحسن عبدالله وأحمد هلال. وقال صالح المرزوقي المسؤول الفني لحكام المراحل السنية إن هذه الدورة تأتي استكمالاً لسلسلة الدورات التي تنظمها إدارة الحكام باتحاد الكرة حسب النظام الجديد الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين بالالتحاق بسلك التحكيم.

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