الإمارات يهزم الحصن ويقترب من «المحترفين»

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ووضع قدماً في «المحترفين» بالفوز على وصيفه دبا الحصن بهدف وحيد حمل توقيع الكولومبي تومي توبار في الدقيقة 70، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الإمارات في ختام مواجهات الأسبوع ال15 للمسابقة.

وبهذا الفوز يواصل «الصقور» التحليق منفرداً بعرش الصدارة رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند نقاطه ال30 السابقة مما يفتح الباب أمام مطارديه ولاسيما الحمرية الذي قلص الفارق معه إلى 5 نقاط.

أدار مباراة القمة الحكم يعقوب الحمادي، وشهدت ندية كبيرة، قبل ان يسجل تومي هدف الفوز،وحاول الحصن التعادل لكن دفاع «الصقور» كان يقظاً جداً.

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وعلى ملعب دبا الفجيرة أطاح مصفوت بأصحاب الأرض من سباق المنافسة على الصعود عقب فوزه بهدف دون رد أحرزه الغاني روبرت غانسا في الدقيقة 85، وبهذا الفوز يرفع مصفوت رصيده إلى 19 نقطة فيما تراجع دبا الفجيرة للمركز الخامس بنقاطه ال22 السابقة، أدار المباراة الحكم خالد الملا.

وكانت مباريات الأسبوع الخامس عشر شهدت فوز نادي الحمرية على نادي التعاون بهدف عمر برينس بيريتي، ومسافي على نادي الذيد بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعبان براهيما دياكيتي في الدقيقة 29، وربيع علي في الدقيقة 37، والبطائح على نادي العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبقي الحمرية المنافس الوحيد منطقياً على الصعود، كونه يملك 25 نقطة ولعب مباراة أقل من دبا الحصن(30 نقطة) ثاني الترتيب والمنافس للحمرية على البطاقة الثانية، على اعتبار ان الإمارات ضمن منطقياً الأولى.