ديوكوفيتش بطل تنس دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

حصد المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه الخامس في بطولة «تنس دبي»، عقب فوزه أمس على المصنف السادس عالمياً اليوناني ستيفانوسن تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، وذلك في المباراة النهائية للنسخة 28 والتي جمعتهما على الاستاد الرئيسي في ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي.

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وعقب انتهاء المنافسات، قام الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكل من النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، ونائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي لسوق دبي الحرة، ومدير البطولة صلاح تهلك، ونائب الرئيس لشؤون التسويق شينيد السباعي، وناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس بتتويج الفائزين.

وأضاف ديوكوفيتش لقباً جديداً في سجلاته على صعيد «تنس دبي» عقب فوزه بلقبها أعوام «2009 و2010 و2011 و2013»، مقلصاً الفارق إلى ثلاثة ألقاب عن حامل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزاً في دبي النجم السويسري روجيه فيدرر.

وحصل ديوكوفيتش بفوزه على جائزة المركز الأول البالغة 565 ألفاً و 705 دولارات، إضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد اليوناني تسيتسيباس الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 284 ألفاً و485 دولاراً، إضافة إلى 300 نقطة.