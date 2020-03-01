شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة الشارقة والدحيل بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الشارقة مع الدحيل التي كانت مقررة في الدوحة بعد غد الاثنين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال آسيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

سافرت بعثة الشارقة أمس إلى الدوحة في طائرة خاصة لخوض المباراة أمام الدحيل،قبل ان يتم اعلان قرار التأجيل،خلال تواجد البعثة في الفندق.

كما تدرب الشارقة أمس صباحاً في الشارقة قبل السفر،ومن الأخبار الجيدة للفريق ان المدرب عبد العزيز العنبري اطمأن على جاهزية جميع لاعبي الفريق وتقدمهم البرازيلي إيجور كورنادو الذي شارك في التدريبات بروح معنوية عالية بعد الاطمئنان على جاهزيته بعد العودة من الإصابة، حيث شارك في المباريات أمام اتحاد كلباء في الكأس وأمام الوصل في الدوري.

وشهدت التدريبات أيضاً عودة اللاعب محمد عبدالباسط بعد الإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة بيروزي الإيراني في الجولة الثانية.

وأكد محمد عبدالباسط أنه يشعر بتحسن كبير وسيكون جاهزاً للمشاركة في أي وقت يطلبه المدرب العنبري في المباريات القادمة في الدوري والكأس.

وركز العنبري في تدريبات أمس على المهاجم محمد خلفان الذي أراحه الجهاز الفني في لقاء الوصل الأخير ، فيما ظهر الثلاثي كايو ومندي وإيجور بصورة مميزة في التدريبات إلى جانب شوكوروف الذي تراجع مستواه نوعاً ما في المباريات الأخيرة.

أما اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في التدريبات فهو سالم سلطان الذي تعرض للإصابة في مباراة الشارقة واتحاد كلباء في ربع نهائي الكأس، وهي عبارة عن شرخ في القدم اليسرى، وربما ينتظم اللاعب مع الفريق في التدريبات بعد عودة «الملك» من الدوحة مباشرة والتي ستعقبها مواجهة الشارقة مع حتا في الدوري والمقرر لها يوم 6 مارس/‏‏آذار الجاري.

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حسابات الملك

وحول حسابات الشارقة في المباريات المقبلة قال علي محمد المازمي إداري الفريق «كل شيء في صفوف الملك على مايرام وصفوفنا مكتملة باستثناء اللاعب سالم سلطان الذي يواصل العلاج فيما عدا ذلك لاتوجد إصابات في الفريق وكل اللاعبين لديهم عزيمة وإصرار لتقديم أفضل ماعندهم في المباريات المقبلة». وأضاف: «ان الشارقة يخوض مباريات مهمة في شهر مارس/آذار في دوري الخليج العربي وفي نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وسيكون الهدف المحافظة على حظوظنا في المنافسة في المسابقتين».

وأكد علي محمد المازمي أن الشارقة يعيش حالة معنوية جيدة بعد الفوز في الكأس والدوري، واعتبر المازمي أن الملك دعم حظوظه في التقدم إلى الأمام بعدما تخطى الفترة الصعبة الماضية التي مر بها وأدت إلى تراجعه في الدوري.

وقال: «ثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري كبيرة رغم ضغط المباريات السابقة والقادمة، ما اضطر الجهاز الفني لاتباع أسلوب التدوير في المباريات وذلك مراعاة للمرحلة القادمة».

روح الدعابة

يستعرض عبدالعزيز محمد (عزوز) أشهر مهاجمي وهدافي الملك في العصر الذهبي مهاراته يومياً خلال التدريبات بالدخول في تحدي مع الحارس عادل الحوسني والتسديد على مرماه من مختلف المسافات والاتجاهات، ومن أكثر الألعاب التي يفضلها (عزوز) التسجيل من (الكرات الحلزونية) من على خط المرمى أو من أمام منتصف الملعب ويتم ذلك بصورة يومية خلال التدريبات، ما يسهم في نشر روح المرح والدعابة المصحوبة بالتحدي بين عزوز مدير الفريق وحراس المرمى.

ومازال الهداف التاريخي لنادي الشارقة يحتفظ بموهبته في التسديد وتسجيل الأهداف بصورة مميزة وكثيراً مايحرج حراس مرمى الفريق الذين يدعونه لتحدي التسديدات بصورة يومية.