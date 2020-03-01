خورفكان يكسب مفتاح البقاء في «المحترفين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

عاد خورفكان بفوز تاريخي من استاد محمد بن زايد على حساب الجزيرة بهدف حمل توقيع البرازيلي ريكاردينيو، وهو كان الانتصار الأول ل«النسور» على حساب «فخر أبوظبي» في عصر المحترفين، والأهم أنه لم يعد وحيداً في قاع الترتيب بعدما تساوى في النقاط مع حتا والفجيرة ولكل منهم 12 نقطة.

وخرج أبناء المدرب الصربي جوران بشباك نظيفة للمرة الأولى، كما لم يخسروا في آخر 4 مباريات لعبوها، حيث نالوا تعادلين وفوزين من العيار الثقيل على الشارقة ثم الجزيرة أول أمس، ليجمعوا 8 نقاط وهو ما لم يحققه الفريق في 13 مباراة في المرحلة الأولى التي حصد منها 4 نقاط فقط من أربع تعادلات.

وبدوره، تعرض الجزيرة الذي تجمدت نقاطه عند 30 وخذل الحضور الأكبر في الجولة 17 بحضور 4078 متفرجاً، إلى الخسارة الخامسة له في المنافسة والثالثة على التوالي من أربع هزائم على ملعبه بعد أن خسر من الشارقة والنصر وخورفكان والوحدة الذي انتصر على الجزيرة ذهاباً وإياباً، ويعود آخر فوز نسجه «فخر أبوظبي» في الدوري على ملعبه قبل 78 يوماً وتحديداً بتاريخ 15 ديسمبر/‏‏ كانون الأول الماضي بالجولة التاسعة عندما فاز على الفجيرة بهدف مدافعه السابق محمد فوزي الذي انتقل إلى النصر.

ومن المفارقات أن «فخر أبوظبي» حتى الآن جمع على ملعبه 10 نقاط فقط من 3 انتصارات وتعادل واحد، بينما عاد من خارجه ب20 نقطة من 6 انتصارات وبتعادلين . وكان الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة محبطاً بعد اللقاء وهو كاد يوقع ورقة الاستسلام بعد ابتعاد فريقه عن الصدارة بفارق 9 نقاط.

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وقال كايزر: من الصعب تقديم الأعذار ولن أحمّل أحداً ما حصل لأن عدم ظهور الفريق بمستواه يرجع بالنسبة لي والمسؤولية الكاملة تقع على عاتقي كمدرب.

وتابع: بهذا الأداء أمام خورفكان،علينا أن ننسى المنافسة على لقب الدوري وعلينا أن نركز على تحسين مستوى الفريق لأننا ما زلنا نؤدي المباريات بطريقة متذبذبة.

وكشف الهولندي أنه لا يشعر بأي قلق على مستقبله مع الجزيرة، وقال إنه يعتبر نفسه جزءاً من كرة القدم ويتحمل جزءاً مما يحدث لفريقه في تراجع النتائج، لأن واجبه كمدرب هو البحث عن الحلول .استحواذ غير مفيد

من ناحيته، قال الصربي جوران توفاريتش، إن استحواذ الجزيرة على الكرة كان غير مفيد ومن دون فرص محققة للتسجيل، بعكس فريقه الذي كانت فرصه هي الأخطر، واعتبر أن الفوز على الجزيرة في ملعبه هو مفتاح البقاء في المحترفين.

واعتبر جوران أن الفوز على الجزيرة رفع من معنويات لاعبي الفريق أكثر خاصة أنه الثاني وعلى فريق كبير بعد أن تفوق على الشارقة.

وكشف عن السر في تحسن مستوى الفريق في الدورة الثانية يعود للتخلص من الإصابات وتغيير اللاعبين الذين لم يكونوا مناسبين مع أسلوب اللعب.