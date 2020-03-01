«كلاسيكو الأرض» الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم مباراة «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب «البرنابيو» ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأتي «الكلاسيكو» في توقيت حساس، حيث يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، لذلك فإن فوزه اليوم قد يعني أنه قطع نصف الطريق نحو الاحتفاظ باللقب.

واستعاد برشلونة خدمات لاعبه جوردي ألبا المصاب، كما سيكون بيكيه متواجداً بعدما خرج مصاباً خلال اللقاء الأوروبي الأخير أمام نابولي.

ويعيش ريال مدريد فترة سيئة بعد خسارته أمام ليفانتي محلياً ومانشستر سيتي أوروبياً، لكن كيكي سيتين مدرب برشلونة أكد أن ذلك لن يكون له تأثير، وقال «دائماً في الكلاسيكو يقدم الفريقان أقصى ما لديهما، بغض النظر عن الموقف الذي يعيشه كل منهما، أتوقع مباراة متكافئة».

وعن عودة جوردي ألبا للقائمة، قال: «إنه جيد ولديه شعور بالجاهزية، كل ما علي هو اتخاذ القرار النهائي بالاعتماد عليه كأساسي أو بديل.. دعونا نرى ما سيحدث».

أما الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فأكد «إنها لحظة حساسة، يجب أن يكون تفكيرنا إيجابيًا ولا نسمع ما يقوله الآخرون. أعلم أن جمهورنا منزعج بعض الشيء، ولكننا بحاجة إليهم في سانتياغو برنابيو».