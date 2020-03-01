رأس الخيمة الحديثة تتوج ببطولة المدارس بنادي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

توجت مدرسة رأس الخيمة الحديثة ببطولة المدارس التي استضافها نادي الإمارات، ونظمتها مدرسة السلف الصالح، بالتنسيق مع إدارة المراحل السنية بنادي الإمارات، وحلت مدرسة هارفيست في المركز الثاني، وتوج أحمد البادي نائب مشرف المراحل السنية، ومدير مدرسة السلف الصالح، المدرسة الفائزة بالكأس المخصصة للبطل والميداليات.

وشاركت ثماني مدارس بالبطولة، ووصل فريقا مدرستي هارفست ورأس الخيمة الحديثة للنهائي، وقال أحمد البادي مشرف المراحل السنية: إن الغرض من استضافة البطولة؛ هو اكتشاف المواهب، وضمها للفرق السنية بالنادي، وذكر أن مدربي المراحل السنية بالنادي يتابعون المباريات، ويختارون اللاعبين المميزين، ويتم التواصل مع أولياء أمورهم قبل ضمهم لفرق المراحل بالنادي، مشيراً إلى أن البطولة أفرزت بعض العناصر الجيدة التي أوصى كشافو النادي بالاستعانة بها، وأشاد البادي بالفكرة نفسها، ورأى أنها تمنح النادي فرصة اختيار خامات جيدة يتولى مدربو نادي الإمارات بعدها تطويرهم والارتقاء بمستوياتهم، وأكد البادي أن هناك عملاً يتم، وعلى أعلى المستويات على صعيد المراحل السنية، أثمر عن النتائج الجيدة وتفوق فرق النادي بمختلف فئاتها، مبيناً أن كل فرق النادي تأتي في مقدمة الترتيب.