صقر القاسمي يتوج أبطال زوارق الفورمولا 4 بالشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أبطال الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 التي جرت منافساتها ببحر الخان بالشارقة عصر أمس الأول، بمشاركة كبيرة ومميزة ضمت أهم وأبرز نجوم سباقات زوارق الفورمولا 4 السريعة على مستوى الدولة.

وكان سلطان المزروعي قد حسم المركز الأول وكأس الجولة بجدارة متخطياً جميع منافسيه بعد أن حقق 35 نقطة من مجموع مرحلتي السباق، تلاه مانع المرزوقي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ثم حمدان الفلاحي ثالثاً بمجموع 24 نقطة.

شارك في مراسم تكريم الأبطال أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وهم حسن الزعابي، وحميد المهيري، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ممثل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وكانت الجولة قد شهدت مشاركة 8 زوارق جميعها صناعة وطنية تم تصنيعها بكفاءة واقتدار في مقر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وكعادة جميع السباقات التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ببحر الخان، شهدت الجولة الأخيرة من منافسات الفورمولا 4 حضوراً جماهيرياً كبيراً امتد على طول كورنيش الخان لمتابعة منافسات الحدث والتفاعل مع منافسيه الذين حرصوا على تحقيق أفضل النتائج.

وتقدم علي سالم المدفع بالشكر للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على حضوره الحدث وعلى حرصه على تتويج أبطال الحدث في ختام المنافسات، مشيداً بالنجاح الذي حققته الجولة سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى حجم المنافسة، وقال إن سباقات الفورمولا بمختلف فئاتها تحظى دائماً بمتابعة جماهيرية مميزة لما تشهده من إثارة وندية.

وهنأ المدفع الفائزين وبخاصة المتسابقون الذين يمثلون نادي الشارقة البحري الذين حققوا نتائج مميزة في السباق.

وأكد المدفع أن النادي يستعد لمنافسات الموسم الجديد بمزيد من الفعاليات البحرية المنوعة محلياً وخارجياً خاصة في المشاركات التي تبرز اسم وقيمة إمارة الشارقة.