شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم صن داونز 2-صفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الأهلي المصري إلى فوز ثمين على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2-صفر على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.
وسجل معلول الهدفين في الدقيقتين 56 و68 من ركلة جزاء أمام أكثر من 40 ألف مشجع.
ويلتقي الفريقان إياباً بملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا السبت المقبل.
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