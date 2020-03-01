الحوسني يحاضر عن تحكيم بناء الأجسام في السعـودية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم محمد شاهين الحوسني الحكم الدولي والمحاضر في اتحاد الإمارات لبناء الاجسام اليوم خلاصة خبرته الميدانية، وذلك من خلال دورة محكمي بناء الأجسام التي ينظمها اتحاد كمال الأجسام في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة، وتستمر ل6 أيام.
وتركز الدورة على تقديم المعلومات التحكيمية للحكام بمختلف الفئات، ووفقاً للتحديثات الجديدة للاتحاد الدولي. وكان الاتحاد السعودي لكمال الأجسام قد اختار الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني لهذه المهمة للخبرة التي يتمتع بها من خلال مشاركته في العديد من البطولات الدولية.
وأكد محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الاجسام أن الاتحاد يملك علاقات جيدة مع الاتحادات الدولية، مبيناً أن الكوادر الإماراتية باتت معروفة في المنطقة بالكفاءة والاحترافية، متمنياً للحكم الدولي محمد شاهين الحوسني مواصلة نجاحه في هذا الجانب المعرفي.
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