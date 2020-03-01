«الشارقة» يقترب من معانقة المجد في دوري اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أصبح طريق نادي الشارقة ممهداً ومفروشاً بالورود لمواصلة كتابة التاريخ ومعانقة المجد من كل أطرافه في دوري أقوياء اليد بعد تعثر منافسه شباب الأهلي بالخسارة من النصر والتعادل مع العين أمس الأول 33-33. وكان في الدور الأول خسر من الشارقة بفارق هدف وبات ملك اليد في حاجة الى 5 نقاط من 3 مباريات يواجه فيها الجزيرة وشباب الأهلي والوصل. ويقف الشارقة حتى الآن في الصدارة برصيد 45 نقطة، وكانت فرق نادي الشارقة لكرة اليد حصدت 14 لقباً من أصل 15 بطولة في موسم الاقوياء في الموسم الماضي.

في حال فوز الشارقة على الجزيرة في المباراة القادمة سيكون قد سطر تاريخاً جديداً وأصبح ينافس نفسه في تحطيم الأرقام لأن الفوز سيمنح الملك أحقية الاحتفال ببطولة الدوري، وسيصبح أول فريق يضمن اللقب قبل جولتين من النهاية، وأول فريق يحقق بطولة الدوري أربع مرات على التوالي بعد أن كان أول فريق يحقق الثلاثية في الموسم الماضي. أما في حال فوز الشارقة على شباب الأهلي والوصل فسيكون أول فريق يحقق بطولة الدوري بالعلامة الكاملة من دون خسارة أو تعادل.

ولم يبرمج اتحاد كرة اليد المباريات الثلاث المقررة في ختام الدوري، وتم تأجيل المباريات بسبب مشاركة فريق الشارقة في بطولة كأس الاندية الخليجية لكرة اليد التي تأجلت أيضاً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الكويت لمواجهة فيروس كورونا، وحتى الآن لا توجد معلومة عن عودة المباريات في ظل مطالبة الأندية بضرورة عودة الدوري في أقرب فرصة.

وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» بأن اتحاد كرة اليد في انتظار آخر مستجدات مواعيد البطولة الخليجية وفي حال عدم تحديد موعد خلال الاسبوع الحالي سيعمل الاتحاد على برمجة المباريات المتبقية من الدوري.

وعلى خط متصل توج محمد عبد الكريم جلفار رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة اليد فريق نادي النصر بطلا لدوري الصغار وذلك بعد فوزه على نظيره فريق الوحدة بنتيجة 24-17 في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الصغار. وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز الشارقة «أ» على الجزيرة 31 -26 وشباب الاهلي على العين 24-20 وبني ياس على الوصل 35-21 ليصبح النصر بطلا برصيد 36 نقطة وبني ياس وصيفاً برصيد 33 نقطة والشارقة «أ» ثالثاً برصيد 33 نقطة أيضا والعين رابعاً برصيد 26 نقطة والوصل خامساً برصيد 25 نقطة والجزيرة سادساً برصيد 23 نقطة وشباب الاهلي سابعاً برصيد 19 نقطة والوحدة ثامناً برصيد 13 نقطة. وأسفرت مباريات تحديد المراكز من 9 الى 16 عن فوز فريق نادي المدام على اتحاد كلباء 13-11 وفوز دبا الحصن على الذيد 34-20 والشارقة «ب» على خورفكان 28-27 وفاز مليحة على البطائح 35-21.