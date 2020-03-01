فوز الحساني وحمد كرم في انتخابات «عربي الرياضة للجميع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظت الإمارات بمنصبي الرئيس والأمين العام للاتحاد العربي للرياضة للجميع بعد أن فاز ممثلا الإمارات الدكتور سعيد الحساني والدكتور حمد كرم بمنصبي الرئيس والأمين العام. وذلك في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد التي جرت أمس في العاصمة العمانية مسقط.

شارك في الانتخابات ممثلو 17 دولة عربية هي الإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي من العراق الدكتور ازاد حسن قادر ومن مصر الدكتور محمد صبحي حسانين ومن تونس الدكتورة آية البلطي ومن الجزائر حملاوي عبدالحليم ومن سلطنة عمان الدكتور سالم العريمي ومن سوريا عامر طلاس ومن فلسطين قتيبة علاونة ومن موريتانيا الدكتور محمد الأمين أحمد زيدان.

وعقد المكتب التنفيذي أول اجتماعاته بعد الانتخابات برئاسة الدكتور الحساني وتم انتخاب نواب الرئيس وهم الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول وكل من الدكتور سالم العريمي وعبدالحليم حملاوي نائبين.

كما تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان رئيسية، هي لجنة التسويق واللجنة الفنية ولجنة رياضة المرأة برئاسة الدكتورة آية البلطي. وسيتم تشكيل باقي اللجان بموجب ترشيحات الدول الأعضاء لاحقاً.