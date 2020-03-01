ثنائية لريان وتألق الشرفا في دولية الناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الفارس الأيرلندي جاك ريان ثنائية، في منافسات جائزة لونجين الكبرى في ختام بطولة النجمتين، أمس الأول، والتي جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس على لقبها 49 فارساً وفارسة كانوا قد تأهلوا للنهائي عبر منافستين سابقتين من ذات الفئة، ونجح فارسان فقط في اجتياز الجولة الرئيسية دون خطأ وتجدد بينهما التنافس على المركزين الأول والثاني، وخطف المركز الأول الفارس الأيرلندي جاك ريان المشارك الأول في التمايز، ونال المركز الثاني الفارس المصري محمد أسامة البرعي على صهوة الفرس «هنا جولد»، وذهب المركز الثالث إلى الفارس السعودي ناصر الشوّاف.

وجاء فوز جاك ريان في منافسة لقب المجموعات من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشارك في جولتها الأولى 72 فارساً وفارسة، شكلوا 11 مجموعة، ويصعد فارس واحد من كل مجموعة إلى الجولة الثانية، ونجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة الثانية دون خطأ، وأكمل ريان الجولة بزمن 41:06 ثانية، وجاء فوزه الثاني على صهوة الجواد «كولمار» في جائزة لونجين الكبرى في بطولة النجمتين.

وكسب المركز الثاني الفارس السعودي ناصر الشوّاف وأكمل الجولة على صهوة الفرس «فلّة» في 43:05 ثانية، ونال المركز الثالث فارسنا سالم خميس السويدي على صهوة الفرس «اسبريسو» بزمن 43:62 ثانية.

قدمت البطولة، منافستين دوليتين للفرسان من فئة الأشبال، ومثلهما للفرسان الناشئين، لمنح فرسان الفئتين المزيد من فرص الاحتكاك والتنافس مع نظرائهم الفرسان في أجواء البطولات الدولية، والتعرف إلى خبراتهم ومقدرات خيولهم.

وفاز الفارس السوري ليث غريب على صهوة الفرس «كابيتولا اس آر زد» بالمركز الأول في المنافسة الأولى لفئة الأشبال من جولة واحدة على حواجز 110 سم، ونال المركز الثاني فارسنا حميد ضرار آل ثاني على صهوة الفرس «ويست سايد كاونتس»، وذهب المركز الثالث إلى فارسنا حمد النعيمي على صهوة الجواد «اس اس كواليف».

وتألق عبدالله أحمد الشرفا ونال المركز الأول على صهوة الجواد «كوراندو»، في المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة الناشئين، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 125 سم، وشارك فيها 18 فارساً، وأكمل الجولة دون خطأ 9 فرسان.

وتوّج بالمركز الثاني سيف عويضة الكربي على صهوة الجواد «زاندوكان سي»، وحاز المركز الثالث عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الفرس «كورال بيتش زد».