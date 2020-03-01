تأجيل مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجَّل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل على التوالي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال آسيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي عبر حسابه في «تويتر» أن تأجيل المباراتين جاء بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة».

وكانت مباراة الدحيل والشارقة مقررة في الدوحة الاثنين، ومباراة العين والسد في استاد هزاع بن زايد الثلاثاء.

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وسافر الشارقة بالفعل لخوض المباراة أمام الدحيل، قبل أن يتم إعلان قرار التأجيل.

وكان العين تقدم قبل إعلان التأجيل بطلب إلى الاتحاد القاري لتأجيل مباراته مع السد، وقال ماجد العويس عضو شركة العين لكرة القدم إن ذلك يأتي «اتساقاً مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا بهدف التصدي لفيروس كورونا».

وأشار العويس إلى ما ذكرته وسائل الاعلام مؤخراً «حول إصابة عدد من لاعبي فريق سيباهان أصفهان الإيراني الذي واجه السد في الجولة الماضية لدوري أبطال آسيا».