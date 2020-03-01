نتائج مشرفة لربّاعي وربّاعات الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

اختتمت، مساء أمس، بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال التي احتضنتها دبي على مدار 4 أيام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وشارك فيها 150 رباعاً ورباعة مثلوا 13 دولة من دول غرب آسيا بجانب عدد من الدول المرشحة من قبل الاتحاد الدولي لإكمال مشاركات التأهيل للمشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وهي المغرب وأوزبكستان وكازاخستان.

وكانت منافسات، أمس، شهدت تألق رباعات منتخب الامارات وحققت الرباعة الواعدة آمال بن يوسف 3 ميداليات ذهبية في فئة الناشئات، ومثلها في فئة الشابات، وحققت الرباعة فاطمة مجيد 3 ميداليات ذهبية في فئة الناشئات، ومثلها في فئة الشابات، وحققت اللاعبة مي أحمد المدني 6 ميداليات فضية منها 3 في فئة الناشئات، و3 في فئة الشابات.

وعلى صعيد فئة الرجال حقق رباعو الإمارات نتائج مميزة رغم منافسة وجاهزية المنتخبات المشاركة، ونال اللاعب عبدالله البلوشي 3 ميداليات برونزية في فئة الشباب، وحقق اللاعب الشيخ خالد منتصر القاسمي 3 ميداليات فضية في فئة الناشئين، و3 ميداليات فضية في فئة الشباب، كما أضاف فيصل الشحي ميدالية برونزية، وأحمد مصطفى ميدالية برونزية، وعبدالله الشحي ميدالية برونزية أيضاً.