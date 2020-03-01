الزمالك يبدع أمام الترجي ويقترب من التأهل الإفريقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن فريقه يحترم الترجي التونسي، حامل اللقب في آخر نسختين، وذلك بعدما حقق الأبيض الفوز على الفريق التونسي3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أمير مرتضى في تصريحات صحفية، على أن المباراة انتهت، ولا بد أن يُقاتل الفريق في مباراة العودة، قائلًا: «مباراة وانتهت والمهمة لم تنتهِ بعد، ولا بد أن نقاتل ونموت نفسنا ونحترم الترجي ولقاء العودة لن يكون سهلًا».

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك، إلى أن مباراة الزمالك في رادس ليست سهلة، لأن الأبيض سيقابل حامل اللقب بعد الفوز عليه مرتين متتاليتين.

يذكر، أن الزمالك سبق أن فاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة السوبر الإفريقي، كما نجح الأبيض في التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع بينهما في أبوظبي، ليعيش جمهور الزمالك أيام سعيدة في شهر فبرابر/‏ شباط، الذي اطلق عليه «فبراير المجيد».

وقدم الزمالك مباراة كبيرة أمام الترجي وفاز 3-1، قبل مباراته في رادس في الإياب المقرر إقامتها يوم 6 مارس/‏آذار الحالي.

وابتعد لقب دوري أبطال إفريقيا عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوي.

من ناحية أخرى، أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شطب عضوية عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة من النادي الأبيض، بداعي تعنته ضد الزمالك وعدم تأجيل مباراة القمة الأخيرة.

تداعيات القمة

وعلى صعيد تداعيات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات الأمنية خطاباً رسمياً بالحالة المرورية والأمنية في القاهرة يوم 24 فبراير/‏شباط الحالي، التي اطلع عليها الرأي العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام و«السوشيال ميديا» من مواد فيلمية وصوتية، وذلك لتحديد المتسبب في تخلف فريق نادي الزمالك عن مباراته أمام الأهلي، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي كان محددا لإقامتها في ذلك اليوم إعمالاً لنص اللوائح المنظمة للمسابقة.

ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رداً على استفسار مندوبيه، عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية في ذلك اليوم.