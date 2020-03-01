شكرا لقرائتكم خبر عن دوري شباب الصالات يدخل مراحله الحاسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أسفرت نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري الإمارات لشباب الصالات عن فوز دبا الحصن على مليحة 6-3 والنصر على الظفرة 4-2 لتصبح الرؤية واضحة حول الفرق المتأهلة إلى «البلاي أوف»، بعد أن أصبحت الجولة الأخيرة من الدوري تحصيل حاصل وأداء واجب والتي سيلتقي فيها النصر ودبا الحصن، وخورفكان مع الظفرة.
وينفرد دبا الحصن بالصدارة، وسينتظر الفائز من مواجهتي خورفكان والنصر لخوض النهائي أمامه في 12 مارس/آذار الجاري.
وأكد شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف مسابقات المراحل السنية عن اكتمال التحضيرات الخاصة بنهائي الدوري وأشاد بجهود اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني في دعم نشاط الشباب والأكاديميات والمؤسسات، وأثنى على أندية دبا الحصن ومليحة وخورفكان والنصر والظفرة التي تقدمت الصفوف وشاركت في مسابقات دوري الشباب على مدى موسمين متتاليين واستضافت جولات البطولة على ملاعبها.
وتابع: «نناشد بقية الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة بالعمل على تشكيل فرق للشباب للمشاركة في البطولات القادمة لأجل إثراء المنافسة».
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