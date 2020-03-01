شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستعيد روح المتصدر في الشامخة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عاد شباب الأهلي إلى لغة الفوز في الوقت المناسب عندما حقق فوزاً مهماً وثأرياً في الشامخة بتخطيه بني ياس الصعب على ملعبه 1-صفر بهدف أحمد خليل من ركلة جزاء في الجولة 17 من دوري الخليج العربي.

بقي شباب الأهلي في الصدارة برصيد 39 نقطة وبفارق 5 نقاط عن العين و8 عن الشارقة.

وكان شباب الأهلي بحاجة إلى هذا الفوز والذي جاء بعد تعادل مع الفجيرة صفر- صفر والخسارة أمام الجزيرة 1-2 في الدوري، والخسارة في مباراتين بدوري أبطال آسيا، ومباراة في الكأس كانت أمام بني ياس نفسه.

وعلى الرغم من أن شباب الأهلي لم يقدم مباراة كبيرة إلا أن فوزه كان الأهم، لاسيما أن مطارده العين كان لعب قبله بيوم وفاز على حتا وقلص الفارق مع الصدارة إلى نقطتين فقط، كما فاز الشارقة الثالث على الوصل وقلص الفارق إلى 5 نقاط.

وأعاد فوز شباب الأهلي كل الأمور إلى ما كانت عليه قبل انطلاق الجولة 17، كما أن «الفرسان» تنفس الصعداء واستعاد الثقة بنفسه بعد فترة من الشكوك، علماً بأنه سيدخل المباريات المقبلة مكتمل الصفوف بعدما عاد إلى صفوفه البرازيلي ليوناردو الذي غاب لفترة طويلة، كما بدأ ماجد حسن لاعب الوسط المهم بأدواره يدخل في أجواء المباريات وهو لعب مباراة جيدة أمام بني ياس.

وكان اللافت أن المهاجم الإسباني بيدرو كوندي، جلس على مقاعد الاحتياط وفضل المدرب الأرجنتيني أروابارينا اللاعب أحمد خليل الذي كان رائعاً كالعادة في تسديد ركلة الجزاء.

وعلى الرغم من عدم الفاعلية الهجومية الكبيرة لشباب الأهلي، أكد ديجو ماركيك مساعد مدرب شباب الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة في المجمل العام.

وقال: استحوذنا على الكرة في بعض الأحيان خاصة في الشوط الأول، ونجحنا في تقديم مباراة جيدة، بعد أن تعرض الفريق للخسائر في المباريات الأخيرة والتي أدت إلى انخفاض معنويات اللاعبين، والفوز على بني ياس يمنح الفريق دفعة معنوية قوية للفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن شباب الأهلي، يقدم مردوداً منخفضاً خلال الفترة الأخيرة على صعيد كل البطولات، لافتاً إلى أن ضغط المباريات والإصابات التي تعرض لها اللاعبون والتي أدت إلى عدم الدفع بتشكيلة ثابتة لفترة طويلة كانا سبباً في انخفاض الأداء.

وأضاف: المهم هو تحقيق الفوز والعودة لنغمة الانتصارات، لأن النتائج الإيجابية سوف تعيد الفريق لسابق عهده وتقديم اللاعبون المستوى المطلوب خلال المباريات المقبلة.

من جهته، قال أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي: «المهم في الفترة الحالية هو حصد النقاط الثلاث، خاصة أننا واجهنا نفس الفريق بني ياس في مناسبتين خلال أسبوع واحد، وهو فريق قوي من الصعب الفوز عليه على ملعبه.

وعن تماثله للشفاء من الإصابة، أوضح: تعرضت للإصابة ولم أشارك أساسياً مع الفريق منذ مباراة الجزيرة بالدوري، وبدأت بعدها بالمشاركة تدريجياً، إلى أن دخلت في التشكيلة الأساسية أمام بني ياس.

ورأى ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، أن مباريات فريقه المقبلة في الدوري بمثابة نهائي كؤوس، وقال: المباريات المقبلة حتى ختام الدوري تمثل نهائي كؤوس، ويتعين علينا خوضها بحثاً عن الفوز فقط، لتحقيق هدفنا.

الفوز مرتين

وقال الألماني شايفر مدرب بني ياس: «كان من الصعب الفوز على شباب الأهلي مرتين خلال أسبوع، يجب ألاّ ننسى بأنه متصدر الدوري ويملك أغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية».

من جانبه أشاد الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس بحكم المباراة على الرغم من عدم احتسابه لمسة يد على ماجد حسن لاعب شباب الأهلي. وقال: ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح شباب الأهلي والتي سجل منها هدف المباراة الوحيد، كانت صحيحة، ولكن سبق لمس لاعب بني ياس للكرة بيده، ملامسة الكرة ليد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي.

وأوضح: افتقدنا للمسة الأخيرة خاصة في الشوط الثاني الذي سنحت فيه العديد من الفرص للاعبي بني ياس.