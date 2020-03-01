إنفانتينو: الصحة أهم من الرياضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية صحة اللاعبين على هامش مؤتمر في بلفاست، وقال إنه لا يستبعد تأجيل المباريات الدولية الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا، وأضاف: «يجب أن نراقب التطورات، فيفا مؤسسة ويجب أن تتخذ أيضاً قراراً بالمسموح وغير المسموح. لا يمكننا أن نمزح بالصحة ويجب التفكير بالموضوع جدياً. أنا أيضاً مع استبدال اللاعب الذي يتعرض لارتجاج في الرأس».

ودعم إنفانتينو، مقترح مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر، الذي يعمل حالياً مدير تطوير الكرة العالمية في فيفا، في تغيير قواعد احتساب الفار للتسلل، وقال: «أنا أؤيد مناقشات البحث عن طريقة جديدة لقاعدة التسلل، لأنني أعتقد أن القضية أكثر من مجرد فهم. بعض القرارات متقاربة جداً ومن الصعب على المشاهدين حسم وجود تسلل لذلك علينا توضيح القواعد. حتى لو وضعنا فارق 10 سنتيمترات ثم إذا أصبحت 11 سنتيمتراً يثار الجدل. يجب أن يكون التسلل واضحاً ولا لبس فيه».

وقال إنفانتينو إن الجدل حول الأوفسايد يحدث في الدوري الإنجليزي تحديداً، وأضاف: «في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا لا يوجد جدل حول الفار فيما يخص التسلل».