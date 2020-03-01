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بطولة كأس دبي الذهبـي للبولـو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز فريق الشيخة علياء المقعد الثالث في الدور نصف النهائي لبطولة كأس دبي الذهبي للبولو، عقب فوزه على فريق الحبتور بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف، في البطولة التي تحمل اسمها الجديد «بطولة بنك ستاندر تشارترد الذهبي للبولو».
وهنأ محمد الحبتور قائد فريق الحبتور فريق الشيخة علياء بالفوز وقال: سعينا بدورنا للفوز لتجديد الأمل والبقاء بين الكبار، ولكن لم نكن في يومنا ولم يقف الحظ إلى جانبنا كما أننا لم نحسن استغلال الفرص وأهدرنا العديد من ضربات الجزاء.

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